В Бакинском метро родители забыли ребенка в вагоне

Баку. 8 марта. REPORT/ "Сегодня в 15:30 в Бакинском метрополитене был найден и передан родителям потерявшийся несовершеннолетний ребенок".

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, ребенка нашли на станции метро "Нариман Нариманов":

"Родители ребенка сошли на станции метро "28 Мая", а ребенка забыли в вагоне. Через некоторое время сотрудники полиции и метрополитена нашли ребенка на станции метро "Нариман Нариманов", в поезде, следовавшем в депо, и передали родителям".