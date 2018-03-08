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    В Бакинском метро родители забыли ребенка в вагоне

    Баку. 8 марта. REPORT/ "Сегодня в 15:30 в Бакинском метрополитене был найден и передан родителям потерявшийся несовершеннолетний ребенок".

    Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    По его словам, ребенка нашли на станции метро "Нариман Нариманов":

    "Родители ребенка сошли на станции метро "28 Мая", а ребенка забыли в вагоне. Через некоторое время сотрудники полиции и метрополитена нашли ребенка на станции метро "Нариман Нариманов", в поезде, следовавшем в депо, и передали родителям".

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