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В бакинском метро пассажир упал на рельсы

В бакинском метро пассажир упал на рельсы На станции метро "Халглар Достлугу" мужчина в возрасте около 65-70 лет по неосторожности упал на рельсы.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 00:44
В бакинском метро пассажир упал на рельсы

На станции метро "Халглар Достлугу" мужчина в возрасте около 65-70 лет по неосторожности упал на рельсы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, с рельсов на станции сняли напряжение, вызвали скорую медицинскую помощь.

"Благодаря оперативно принятым мерам сотрудникам станции и полиции удалось поднять пассажира на платформу, ему была оказана первая помощь. Мужчина был доставлен в отделение неотложной медицинской помощи.

После восстановления высокого напряжения на контактном рельсе поезд покинул станцию. В графике движения состава произошла 5-минутная задержка", - отметил Б.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda stansiya yoluna düşən kişi xəsarət alıb

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