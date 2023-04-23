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В бакинском метро пассажир упал на рельсы

В бакинском метро пассажир упал на рельсы На станции метро "Мемар Аджеми" мужчина средних лет упал на рельсы.
Происшествия
23 апреля 2023 г. 20:41
В бакинском метро пассажир упал на рельсы

На станции метро "Мемар Аджеми" мужчина средних лет упал на рельсы.

Как передает Report, машинист поезда, въехавшего на станцию, немедленно остановил состав. В соответствии с нормативными требованиями метрополитена проездные пути были немедленно обесточены, была вызвана скорая помощь.

Согласно информации, пассажира эвакуировали с проездных путей, оказали ему первую помощь. По заключению работников скорой медицинской помощи, он не получил серьезных травм. В результате инцидента на "зеленой линии" произошла дополнительная задержка длительностью 4 минуты.

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Версия на азербайджанском языке “Memar Əcəmi” stansiyasında sərnişin qatar yoluna düşüb

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