В бакинском метро пассажир упал на рельсы

На станции метро "Мемар Аджеми" мужчина средних лет упал на рельсы.

На станции метро "Мемар Аджеми" мужчина средних лет упал на рельсы.

Как передает Report, машинист поезда, въехавшего на станцию, немедленно остановил состав. В соответствии с нормативными требованиями метрополитена проездные пути были немедленно обесточены, была вызвана скорая помощь.

Согласно информации, пассажира эвакуировали с проездных путей, оказали ему первую помощь. По заключению работников скорой медицинской помощи, он не получил серьезных травм. В результате инцидента на "зеленой линии" произошла дополнительная задержка длительностью 4 минуты.