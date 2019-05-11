В Бакинском метро из-за остановки электроподачи образовался перерыв в движении поездов

"В Бакинском метро из-за остановки подачи электроэнергии образовался перерыв в движении поездов. В движении поездов, следующих между станциями метро "Низами" и "20 января" образовался двухминутный перерыв".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакметрополитен" Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, перерыв произошел из-за отсутствия напряжения во внешних линиях электропередач, идущих на станцию:

"Поскольку эти линии отвечают только за освещение станций, на движении поездов они не сказались. В короткое время была обеспечена подача электроэнергии из альтернативного источника и в течение 3 минут поэтапно было обеспечено освещение станций. В настоящее время наши сотрудники выясняют причину появления проблемы".