В Баку в каменном цехе умер рабочий

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку в каменном цехе произошел смертельный случай.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Мушвигабад.

Рабочий каменного цеха Иманов Мюршюд Саййад оглу (1966 г.р) скончался внезапно на рабочем месте по неизвестной причине. Сотрудники прокуратуры Гарадагского района прибыли на место для расследования причины его смерти.

Тело М. Иманова передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется расследование.