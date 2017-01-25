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    В бакинском кафе возникла драка между официантками, одна из них получила ножевое ранение

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В бакинском кафе возникла драка между официантками.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Бинагадинского района. 

    Согласно информации, в кафе в поселке Бинагади возникла драка между двумя официантками. В ходе спора Хаяла Аскерова нанесла несколько ножевых ранений в ногу своей коллеге Айнур Керимовой. А.Керимова с тяжелыми телесными повреждениями была доставлена в Городскую клиническую больницу №1. 

    Сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали Х.Аскерову в качестве подозреваемой. 

    Расследование по факту продолжается.

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