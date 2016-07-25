Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В бакинском кафе совершена кража.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в одном из кафе на территории Бинагадинского района был украден мобильный телефон, принадлежащий жительнице Баку Сарие Исмаиловой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции и Полка полиции быстрого реагирования, был задержан житель столицы Заур Ахундов, подозреваемый в совершении кражи.

Расследование по факту продолжается.