В бакинском кафе 41-летнему мужчине нанесено ножевое ранение

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В бакинском кафе во время спора 41-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.

Как сообщает Report, происшествие имело место в Гарадагском районе.

Инцидент произошел в одном из кафе в поселке Локбатан. В результате Агаев Эльхан Шихбаба оглу 1976 г.р. получил ножевое ранение от неизвестного.

Получивший тяжелое ранение Э. Агаев был размещен в Клиническом медицинском центре №1.

По данному факту проводится расследование 10-м отделением полиции Гарадагского районного управления полиции.