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Пожар в Бакинском центре здоровья потушен

Пожар в Бакинском центре здоровья потушен В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Бакинском центре здоровья, расположенном по адресу: Баку, Насиминский район, улица Насиб бека Юсифбейли.
Происшествия
30 октября 2022 г. 01:27
Пожар в Бакинском центре здоровья потушен

Пожар в Бакинском центре здоровья потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожар в Бакинском центре здоровья, расположенном в Насиминском районе Баку, удалось локализовать и потушить в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Бакинском центре здоровья, расположенном по адресу: Баку, Насиминский район, улица Насиб бека Юсифбейли.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска ведомства.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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