Пожар в Бакинском центре здоровья потушен.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
Пожар в Бакинском центре здоровья, расположенном в Насиминском районе Баку, удалось локализовать и потушить в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.
Дополнительная информация будет предоставлена.
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Бакинском центре здоровья, расположенном по адресу: Баку, Насиминский район, улица Насиб бека Юсифбейли.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска ведомства.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.