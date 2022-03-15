В бакинском аэропорту задержаны пытавшиеся выехать из страны по поддельным документам

В бакинском аэропорту задержаны лица, пытавшиеся выехать из страны по поддельным документам.

В бакинском аэропорту задержаны лица, пытавшиеся выехать из страны по поддельным документам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что за последние пять дней в Международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудниками ГПС были задержаны 9 иностранцев и 1 гражданин Азербайджана, пытавшиеся выехать из страны по поддельным документам.

Поддельные паспорта Франции и Греции были выявлены у граждан Ирана Панахкиважа Саеда Хассана 1990 г.р. и Фаллахи Хабиба Наджафа 1990 г.р., прибывших в страну 11 марта рейсом Измир-Баку.

12 марта у прибывшего рейсом Измир-Баку гражданина Турции Демиркырана Чекдара 2000 г.р., летевшего транзитом в Лондон обнаружена поддельная карта для проживания в Великобритании.

В тот же день поддельный британский паспорт был обнаружен у гражданки Ирана Натоори Сары 1996 г.р.

14 марта у пяти йеменцев, прибывших в Баку из Дохи выявлены поддельные малазийские паспорта. Это – Аль Баити Али Хасан Али 1991 г.р., Аль Кумаил Реем Аль Шариф Мохаммед Али 1983 г.р., Аль Баити Тамер Ахмед Хасан 2010 г.р., Аль Баити Язан Ахмед Хасан 2013 г.р. и Аль Баити Раван Ахмед Хасан 2016 г.р.

15 марта поддельная американская виза была обнаружена у гражданина Азербайджана Саиди Вугара Ниджат оглу 1998 г.р, регистрирующегося на рейс Баку-Стамбул-Нью-Йорк.

В отношении задержанных приняты соответствующие меры.