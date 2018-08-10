В Бакинском аэропорту возникла проблема с пересечением границы - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

*** 14:47

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Вот уже 40 минут как местные и иностранные граждане, прибывшие в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, чтобы ступить на территорию Азербайджана, столкнулись с проблемой.

Как сообщили Report пассажиры, люди не могут пересечь контрольно-пропускной пункт.

Это связано с тем, что в аэропорту возникли проблемы с используемым для регистрации граждан программным обеспечением.

***

По данному вопросу в пресс-центре Государственной пограничной службы сообщили Report, что в связи с профилактическими работами в узле связи аэропорта в работе системы регистрации граждан возникла 20-минутная пауза. Функционирование системы уже восстановлено.