В Бакинском аэропорту возникла проблема с пересечением границы - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Вот уже 40 минут как местные и иностранные граждане, прибывшие в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, чтобы ступить на территорию Азербайджана, столкнулись с проблемой.
Как сообщили Report пассажиры, люди не могут пересечь контрольно-пропускной пункт.
Это связано с тем, что в аэропорту возникли проблемы с используемым для регистрации граждан программным обеспечением.
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По данному вопросу в пресс-центре Государственной пограничной службы сообщили Report, что в связи с профилактическими работами в узле связи аэропорта в работе системы регистрации граждан возникла 20-минутная пауза. Функционирование системы уже восстановлено.
Economic DepartmentАвтор новости
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