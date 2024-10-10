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В Бакинском аэропорту проведены учения по пожарной безопасности совместно с МЧС

В Бакинском аэропорту проведены учения по пожарной безопасности совместно с МЧС В Международном аэропорту Гейдар Алиев совместно с Государственной службой противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) проведены специальные учения по повышению уровня пожарной безопасности.
Происшествия
10 октября 2024 г. 10:21
В Бакинском аэропорту проведены учения по пожарной безопасности совместно с МЧС

В Международном аэропорту Гейдар Алиев совместно с Государственной службой противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) проведены специальные учения по повышению уровня пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Учения направлены на повышение эффективности мер пожарной безопасности в аэропорту, а также обеспечение оперативной и быстрой реакции в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, мероприятие служит укреплению сотрудничества и координации между аэропортом и государственными структурами в рамках спасательных операций.

Согласно сценарию, поступила условная информация о пожаре в пассажирских терминалах и на парковочной территории Бакинского аэропорта. В связи с этим незамедлительно была проведена операция по моделированию, в ходе которой предприняты все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности. В учениях приняли участие пожарные и спасательные отряды, оснащенные специальным оборудованием Главного управления авиационной безопасности AZAL, медицинский персонал, а также личный состав Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Кроме того, в ходе учений были проведены специальные операции по ликвидации чрезвычайной ситуации, тушению пожара и безопасной эвакуации пассажиров из воздушного судна в случае авиационной аварии. Все задачи в рамках симуляций были выполнены на высоком профессиональном уровне, и поставленные цели полностью достигнуты.

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Версия на английском языке Fire safety joint exercise conducted at Baku airport with Emergencies Ministry
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda təlim keçirilib

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