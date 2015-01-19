В Бакинской Высшей школе нефти прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине трагедии 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине кровавой трагедии 20 Января.

Report со ссылкой на АзерТАдж сообщает, что в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН.

В начале мероприятия прозвучал гимн Азербайджана. Затем в своем выступлении ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно рассказал о трагедии 20 Января, совершенной против мирного населения. Он отметил, что вошедшие в историю Азербайджана кровавые Январские события навеки запечатлены в памяти азербайджанского народа. Поднявшиеся на борьбу за национальную свободу и территориальную целостность своей Родины и пожертвовавшие своими жизнями славные сыны и дочери азербайджанского народа своим мужеством вписали яркую страницу в новейшую историю Азербайджана.

Ректор также подчеркнул, что азербайджанский народ Январскую трагедию должен отмечать не только, как день общенационального траура, но в то же время и как день общенациональной гордости и славы, так как эта трагедия ознаменовалась общенациональной борьбой за свободу народа и целостность Родины.

Э.Гасымов довел до внимания студентов, что на протяжении прошлых лет были анализированы исторические, духовные, политические и другие аспекты событий Кровавого января, руководством Азербайджана этой трагедии была дана политико-правовая оценка и осуществляются меры с тем, чтобы виновные в ней понесли наказание.

Он отметил, что в результате усилий общенационального лидера Гейдара Алиева кровавая трагедия 20 Января была признана международной общественностью, память о жертвах трагедии каждый год в этот день - 20 января чтится в разных странах мира. Мировая общественность подробно информируется о зверских расправах, учиненных советскими войсками над мирным населением Азербайджана.

В своем выступлении Э.Гасымов привел слова общенационального лидера Гейдара Алиева «Мы гордимся нашими шехидами, отдавшими свои жизни за свободу и независимость страны. Память о них всегда будет жить в наших сердцах" и призвал молодежь встать на защиту своей Родины.

Затем минутой молчания была почтена славная память жертв кровавой Январской трагедии.

В мероприятии члены кружка литературной этнографии Этнографического центра молодых туристов Республики выступили с художественной композицией, посвященной трагедии 20 Января.

В рамках мероприятия также выступили проректор по учебной части, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов и руководитель Нефтегазовой кафедры Ариф Мамедзаде. Они поделились своими впечатлениями от событиях 20 Января и, подробно рассказав о политической подоплеке этой трагедии, отметили, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев прикладывает все усилия, чтобы кровавая Январская трагедия была признана всеми странами мира и виновники события понесли соответствующие наказания.

В заключение участникам мероприятия был представлен видеоролик, подготовленный студентами второго курса БВШН.