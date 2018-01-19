В Бакинской Высшей Школе Нефти прошел день памяти жертв трагедии 20 января

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло собрание, посвященное 28 годовщине трагических событий 20 января в Баку. Его участники почтили память жертв январской трагедии минутой молчания.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступая на собрании, проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов отметил, что в канун годовщины «Черного января» мероприятия, посвященные этой дате, проходят не только в Азербайджане, но и других странах. Говоря о трагических событиях 20 января, проректор подчеркнул, что имена тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя независимости и свободы Родины, навсегда увековечены в истории Азербайджана и памяти народа.

Рамиз Гумбатов особо остановился на правовой и политической оценке, которую первым дал этим событиям общенациональный лидер Гейдар Алиев, и напомнил, что уже на следующий день после трагедии 20 января 1990 года он провел пресс-конференцию в азербайджанском представительство в Москве, на которой резко осудил ввод войск в Баку. Проректор призвал всех сотрудников Высшей школы принимать активное участие в распространении правды о январских событиях и информировании о них международной общественности.

Выступившие с презентацией студенты третьего курса вуза Фардин Ватани и Мурад Сулейманлы, обучающиеся по специальности «Инженер-нефтяник», рассказали о трагедии, произошедшей в ночь на 20 января 1990 года в Баку,и о действиях руководства СССР, не только отдавших приказ о применении оружия против мирного населения, но и скрывавших правду о вводе войск в столицу Азербайджана. Говоря о январских событиях, они назвали их одним из самых серьезных преступлений против человечества,

С докладом о политической ситуации тех дней, причинах и историческом значении событий 20 января выступил Доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Высшей школы, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев. Он подчеркнул, что эти события помогли приблизить день обретения Азербайджаном государственной независимости.

В соответствии с приказом ректора БВШН Эльмара Гасымова, в вузе прошли и другие мероприятия, посвященные 28 годовщине «Черного января», в том числе «круглые столы» и тематические лекции. В канун скорбной годовщины сотрудники и студенты БВШН посетили мемориальный комплекс «Аллея шехидов» и возложили цветы к могилам жертв трагических событий «Черного января», отдав дань памяти героям.