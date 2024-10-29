В бакинской школе опровергли утверждения о том, что учителя закрыли двери и оставили учеников внутри

14:02

Администрация школы №89 в Йени Сураханы опровергла утверждения о том, что якобы учителя школы в понедельник вечером закрыли двери и оставили учеников внутри учебного заведения.

Об этом Report сообщили в школе №89.

"28 октября занятия второй смены завершились в 18:50, и охранник закрыл главный вход в школу в 19:15. Поскольку в школе проводятся занятия по волейболу с 19:00 до 21:00, другой вход остается открытым в течение этого времени. Каждый день только после того, как все ученики отправляются домой, заместитель директора по учебно-воспитательной работе покидает школу," - подчеркивается в информации.

В учебном заведении сообщили, что организация обучения и обеспечение безопасности детей всегда находятся в центре внимания.

Отметим, что ранее сообщалось об инциденте в средней школе №89, расположенной в поселке Йени Сураханы. Согласно видео, опубликованному жителем поселка, после окончания занятий в вечернее время учителя якобы закрыли двери и покинули здание школы. По этой причине некоторым ученикам пришлось некоторое время оставаться внутри.