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В бакинской квартире обнаружены тела четырех мужчин

В бакинской квартире обнаружены тела четырех мужчин В одной из квартир в Наримановском районе Баку обнаружены тела четырех мужчин.
Происшествия
5 января 2023 г. 12:40
В бакинской квартире обнаружены тела четырех мужчин

В одной из квартир в Наримановском районе Баку обнаружены тела четырех мужчин.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, владелец жилья сообщил в полицию, что не может попасть в сдаваемую им в аренду квартиру.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу и вскрыли дверь в квартиру, где были обнаружены тела четырех мужчин. Следов насилия обнаружено не было. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления угарным газом или пищевого отравления.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzildən 4 kişi meyiti tapılıb

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