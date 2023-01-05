В бакинской квартире обнаружены тела четырех мужчин

В одной из квартир в Наримановском районе Баку обнаружены тела четырех мужчин.

В одной из квартир в Наримановском районе Баку обнаружены тела четырех мужчин.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, владелец жилья сообщил в полицию, что не может попасть в сдаваемую им в аренду квартиру.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу и вскрыли дверь в квартиру, где были обнаружены тела четырех мужчин. Следов насилия обнаружено не было. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления угарным газом или пищевого отравления.

По факту проводится расследование.