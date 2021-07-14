В бакинской больнице мужчина умер на операционном столе

В Объединенной городской больнице № 26, расположенной в Хазарском районе Баку, скончался мужчина.

В Объединенной городской больнице № 26, расположенной в Хазарском районе Баку, скончался мужчина.

Об этом Report сообщил сын умершего Вусал Гасанов.

Он сообщил, что его отец, 56-летний Гасанага Гасанов, скончался в результате халатности врачей:

"Вчера утром моему отцу должны были сделать операцию на желчном пузыре. Мы сдали все анализы перед операцией, все было нормально. На операционный стол он лёг в нормальном состоянии. Не прошло и 10 минут, как нам сообщили о смерти".

По утверждению мужчины, его отец умер от передозировки наркоза:

"Наркоз вводила врач по имени Эсмира. После инцидента прибыли сотрудники прокуратуры, труп вскрыли и провели экспертизу. Мы не знаем, когда будет известен ответ".

Хирург Азиз Мардиев сказал Report, что он не оперировал пациента:

"Когда я вошел в операционную, пациент уже был мертв. Я не делал каких-либо манипуляций. Пациент умер из-за оторвавшегося тромба после наркоза. Проведена экспертиза, причина смерти будет установлена".