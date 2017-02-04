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    В больнице в Баку зарегистрирован факт смерти

    Близкие винят в смерти Вугара Гусейнова врачей

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В больнице в Баку скончался 62-летний мужчина, лечащийся от цирроза.

    Как сообщает Report, случай имел место в Городской клинической больнице №3.

    Страдающий циррозом печени Вугар Гусейнов 1955 г.р. был помещен в одну из столичных больниц. Он скончался в отделении реанимации больницы, в которой проходил лечение. Близкие винят в смерти В.Гусейнова врачей.

    Тело мужчины передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    Расследование по факту продолжается. 

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