В бакинской больнице скончалась женщина, дважды совершившая попытку суицида

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку совершен суицид.

Как передает Report, жительница Загатальского района Келешова Севда Гусейн гызы 1960 г.р. 12 апреля решила свести счеты с жизнью, выпив уксусную кислоту.

Женщина была доставлена в Республиканский токсикологический центр, где удалось спасти ее жизнь. Однако, С.Келешова позже нанесла себе несколько ножевых ранений. Потерявшая много крови женщина была помещена в Клинический медцентр №1. Состояние женщины было тяжелое. Сегодня ночью она скончалась.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.