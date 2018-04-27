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    В бакинской больнице скончалась женщина, дважды совершившая попытку суицида

    Инцидент произошел в Низаминском районе столицы

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку совершен суицид. 

    Как передает Report, жительница Загатальского района Келешова Севда Гусейн гызы 1960 г.р. 12 апреля решила свести счеты с жизнью, выпив уксусную кислоту.

    Женщина была доставлена в Республиканский токсикологический центр, где удалось спасти ее жизнь. Однако, С.Келешова позже нанесла себе несколько ножевых ранений. Потерявшая много крови женщина была помещена в Клинический медцентр №1. Состояние женщины было тяжелое. Сегодня ночью она скончалась.

    По факту правоохранительные органы ведут расследование.

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