В Бакинский суд по тяжким преступлениям назначен новый вице-спикер

В Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено новое ответственное лицо за связи со средствами массовой информации.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено новое ответственное лицо за связи со средствами массовой информации.

Как стало известно Report, соответствующий приказ пописал председатель суда.

Согласно приказу, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Тельман Гусейнов назначен вице-спикером.

Информацию Report подтвердили в судебно-правовом совете.

Отметим, что ранее на этой должности работал заместитель председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям Афган Гаджиев. Несколько дней назад он был отправлен на пенсию.

Т.Гусейнов занимает должность судьи в Бакинском суде по тяжким преступлениям с 2018 года.