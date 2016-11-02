В Бакинский суд передано уголовное дело лица, 13 лет разыскиваемого по линии Интерпола

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении разыскиваемого 13 лет по линии Интерпола мужчины, который был задержан в России и экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает Report, следствие по делу Акифа Мовлуд оглу Амирасланова 1964 г.р. было подытожено и направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство Эльдара Микаилова. Время проведения подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что уроженец Дивичинского района (ныне Шабрань) А.Амирасланов с мая 2003 года был объявлен в розыск 33-м отделением полиции Сураханского РУП.

Затем его объявили в розыск по линии Интерпола и задержали в Волгограде.

А.Амирасланов обвиняется по ст.120.2.4 УК.