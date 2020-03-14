​В бакинских кальянных проведен рейд

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Департамент торговли и услуг города Баку в соответствии с рекомендациями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана совместно с районными управлениями полиции организует профилактические мероприятия и рейды с целью предотвращения использования кальяна на объектах общественного питания, в кафе и ресторанах столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на департамент, несмотря на соответствующие предупреждения о том, что курение кальяна может привести к распространению ряда вирусных инфекций, всё еще в некоторых столичных кафе и ресторанах предлагается кальян.

Так, во время рейдов в кафе Sehirli Çıraq, ресторане Ağ ev и некоторых других объектах в Сабаильском районе были выявлены такие случаи.

Должностные лица департамента и правоохранительные органы сделали серьезное предупреждение владельцам таких объектов.

"К сожалению, владельцы некоторых объектов предпочтение отдают заработку денег, нежели здоровью своих сотрудников и даже близких. В связи с этим продолжаются соответствующие мероприятия и рейды", - говорится в сообщении.