В Баку мужчина убил своего зятя

Следствие по уголовному делу продолжается

14 марта около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве на территории поселка Баладжары Бинагадинского района Баку Мирзоева Талеха Вагиф оглу 1981 г.р.

Как сообщили Report в прокуратуре Бинагадинского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия, выполнили другие процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения, что убийство совершил Абдуллаев Мехти Адыгёзял оглу 1964 г.р. Во время конфликта на почве личных отношений он ударил ножом своего зятя Мирзоева Талеха.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Мехти Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие по уголовному делу продолжается.