В Бадамдаре мужчина получил 5 ножевых ранений за сделанное замечание

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку сосед нанес соседу 5 ножевых ранений из-за ругательства.

Как сообщает Report, владелец частного жилого дома по адресу поселок Бадамдар, 3-й массив, улица Достлуг, 13 Амрахов Азиз Фарман оглу 1986 г.р. сделал замечание соседу, который стоял на придворовом участке, примыкающем к дому.

В ответ мужчина по имени Эмин оскорбил его. Между сторонами возник спор. В результате Эмин проник в дом А. Амрахова и нанес ему 5 проникающих ножевых ран. Пострадавший был размещен в Клиническом медцентре №1.

По факту сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции ведется расследование. В настоящее время идут поиски совершившего нападение.