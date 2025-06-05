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В Бабекском районе 24-летний мужчина подозревается в убийстве матери

В Бабекском районе 24-летний мужчина подозревается в убийстве матери В Бабекском районе 24-летний мужчина подозревается в убийстве матери
Происшествия
5 июня 2025 г. 09:35
В Бабекском районе 24-летний мужчина подозревается в убийстве матери

В Бабекском районе 24-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве собственной матери.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры Нахчыванской АР.

"В ходе расследования были установлены подозрения в том, что житель села Шекерабад Нихад Гочалиев (2001 г.р.) убил свою мать Лейлу Гочалиеву, нанеся ей ранения колюще-режущим предметом", - говорится в сообщении.

Нихад Гочалиев задержан сотрудниками полиции и передан следствию. По факту в прокуратуре Бабекского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Babək rayonunda anasını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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