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В Бабекском и Шарурском районах НАР произошли пожары

В Бабекском и Шарурском районах НАР произошли пожары 18:25
Происшествия
31 января 2025 г. 18:37
В Бабекском и Шарурском районах НАР произошли пожары

В результате пожаров в поселке Джахри Бабекского района и селе Чярчибоган Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики сгорели стоги сена.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС республики, на горячую линию "112" поступила информация о возгораниях, после чего на места были направлены территориальные силы противопожарной охраны.

В ведомстве отметили, что благодаря оперативно принятым мерам удалось предотвратить распространение огня на близлежащие территории.

В результате пожара в поселке Джахри сгорело около 3,4 тонны сена, удалось защитить от огня 8,5 тонн сена. В селе Чярчибоган огонь уничтожил 1,12 тонны сена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBabək və Şərur rayonlarında yanğınlar olub

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