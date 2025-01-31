В Бабекском и Шарурском районах НАР произошли пожары

18:25

В результате пожаров в поселке Джахри Бабекского района и селе Чярчибоган Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики сгорели стоги сена.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС республики, на горячую линию "112" поступила информация о возгораниях, после чего на места были направлены территориальные силы противопожарной охраны.

В ведомстве отметили, что благодаря оперативно принятым мерам удалось предотвратить распространение огня на близлежащие территории.

В результате пожара в поселке Джахри сгорело около 3,4 тонны сена, удалось защитить от огня 8,5 тонн сена. В селе Чярчибоган огонь уничтожил 1,12 тонны сена.