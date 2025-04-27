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В Бабеке и Шахбузе обнаружены боеприпасы

В Бабеке и Шахбузе обнаружены боеприпасы В Бабекском и Шахбузском районах Нахчыванской АР обнаружены боеприпасы.
Происшествия
27 апреля 2025 г. 11:28
В Бабеке и Шахбузе обнаружены боеприпасы

В Бабекском и Шахбузском районах Нахчыванской АР обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили местному бюро Report в МЧС автономной республики.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация об обнаружении сотрудниками полиции в разное время на различных участках Бабекского и Шахбузского районов боеприпасов.

По вызовам были задействованы пиротехники МЧС Нахчыванской АР.

На местах совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности. В ходе осмотра были обнаружены один бронебойный артиллерийский снаряд БР-350 калибра 76 мм, один БР-365 калибра 85 мм, две детали двигателя неуправляемого ракетного снаряда ПГ-7, одна ручная граната Ф-1, одна дымовая шашка, 10 патронов 7,62-мм калибра к ПК, 23 патронов 5,45-мм калибра, 29 патронов 7,62-мм калибра к автомату АКМ-74, один 30-мм снаряд к автоматическому гранатомету АГС-17, одна граната РПГ-7, два 100-мм артиллерийских снаряда и один 30-мм снаряд к АГС-17M.

Боеприпасы были вывезены с территории для последующей утилизации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBabək və Şahbuz rayonlarında hərbi sursatlar aşkar edilib

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