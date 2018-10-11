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    В Азовском море спасен сухогруз с азербайджанцем на борту

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сухогруз "Нила" под флагом Того (Западная Африка) получил пробоину в Азовском море в районе Керченского пролива в Крыму.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

    "Нила" перевозит более 3 тыс. тонн угля. Отмечается, что всего на борту судна 11 членов экипажа: 10 из Украины и один из Азербайджана.

    Семеро из них перешли на борт пограничного судна. По решению капитана, спасательная операция не проводилась. Сухогруз своим ходом следует ближе к берегу для откачки воды и герметизации корпуса. Его сопровождает буксир Росморречфлота. 

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