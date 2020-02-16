В Азербайджане произошло землетрясение

В южной зоне Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает южное бюро Report, в Лянкяране были зафиксированы подземные толчки мощностью 3-3,5 балла. Землетрясение было ощутимым.
По предварительной информации, разрушений и жертв нет.
В южной зоне Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает южное бюро Report, в Лянкяране были зафиксированы подземные толчки мощностью 3-3,5 балла. Землетрясение было ощутимым.
По предварительной информации, разрушений и жертв нет.
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