В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане

16 февраля, 2020 02:33

https://report.az/storage/news/d43cbfdf302778a78b4010e8128e9e09/c8e7f8fd-c8f9-4ba5-afc5-6d48921d8003_292.jpg В южной зоне Азербайджана произошло землетрясение. Как передает южное бюро Report, в Лянкяране были зафиксированы подземные толчки мощностью 3-3,5 балла. Землетрясение было ощутимым. По предварительной информации, разрушений и жертв нет.

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