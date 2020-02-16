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В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане

В южной зоне Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает южное бюро Report, в Лянкяране были зафиксированы подземные толчки мощностью 3-3,5 балла. Землетрясение было ощутимым.

По предварительной информации, разрушений и жертв нет. 

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