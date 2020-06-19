Впервые в Азербайджане женщины назначены на должности прокуроров районов

Впервые в истории органов прокуратуры независимого Азербайджана сотрудницы прокуратуры получили назначения на должности прокуроров районов.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, согласно приказам генпрокурора, помощник прокурора Низаминского района города Баку Саадат Рустамова была освобождена от занимаемой должности и назначена на должность прокурора Гобустанского района, старший прокурор-методист Управления по надзору за исполнением законов в следственной, расследовательской и оперативно-розыскной деятельности таможенных и налоговых органов Генеральной прокуратуры Лала Гусейнова назначена прокурором Зангиланского района.