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В Джалилабаде женщина впала в кому в кабинете стоматолога

В Азербайджане женщина впала в кому в кабинете стоматолога

В Джалилабадском районе Азербайджана женщина впала в кому в кабинете стоматолога.

Как сообщает муганское бюро Report, Кёнуль Баведар гызы Шахбазова 1991 г.р. обратилась в один из стоматологических кабинетов на территории района для удаления зуба.

Перед удалением зуба стоматолог сделал девушке три анестезирующих укола, когда же он начал удалять зуб, пациентка потеряла сознание. Она была доставлена в больницу, где ее состояние оценили как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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