В Азербайджане заведено уголовное дело организаторам флешмоба - ФОТО

Акбер Рахманов https://report.az/storage/news/0047d7769a4124e13e3cba07800d384f/a8681a4f-a24a-44a9-9823-2d1202b0f00b_292.jpg

29 мая примерно в 19:00 часов на "Площади фонтанов" в Сабаильском районе столицы была предпринята попытка провести флешмоб, по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей. Подобные мероприятия противоречат требованиям особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Главном управлении полиции города Баку, эта попытка, сопровождавшаяся нарушением социальной дистанции в общественном месте с высокой плотностью населения, требований превентивных мер была пресечена сотрудниками Главного управления полиции города Баку и Исполнительной власти города Баку, граждане, собравшиеся там в качестве зрителей, были отведены от территории и было обеспечено свободное передвижение населения.

После проведения расследования в отношении организатора мероприятия Акбера Рахманова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, а в отношении собравшихся там и тем самым нарушивших требования особого карантинного режима 50 человек были приняты меры согласно статье 211 Кодекса об административных проступках.

Еще раз заявляем, что поскольку борьба с пандемией является длительным процессом, в обязательном порядке следует использовать медицинскую маску и соблюдать дистанцию в 2 метра при контакте с людьми.