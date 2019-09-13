В Азербайджане застрелили экс-председателя суда

В Товузском районе получивший огнестрельное ранение бывший председатель суда скончался в больнице.

Как сообщает западный центр Report, житель района Али Магеррам оглу Шамиев 1963 г.р. выстрелил из огнестрельного оружия в своего земляка Фирудина Мухтар оглу Алекперова 1959 г.р. Получивший 3 пулевых ранения Ф.Алекперов был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

А.Шамиев был задержан сотрудниками полиции.

По полученным Report сведениям, Ф.Алекперов некогда был председателем Товузского районного народного суда (ныне Товузский районный суд). В 1995 году он был отстранен от должности за грубое нарушение закона.