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В Гяндже заключенные подрались в здании суда, есть пострадавшие

В Азербайджане заключенные подрались в здании суда, есть пострадавшие

В административном здании Гянджинского суда по тяжким преступлениям в комнате содержания подозреваемых произошла драка между арестантами.

Как сообщает Report, во время инцидента осужденный по статье 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР Хабиб Алиев избил и нанес увечья земляку Фазилю Мустафаеву, которого осудили по статье 29.120 (покушение на убийство) УК АР.

Во время инцидента также пострадал житель Агстафинского района Турал Фараджов 1989 г.р., осужденный за незаконный оборот наркотических веществ.

По факту ведется расследование.

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