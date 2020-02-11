В Азербайджане задержаны подозреваемые в тяжких преступлениях в России

Оперативники УУР МВД по Республике Бурятия и УМВД России в январе в результате командировки в Азербайджан задержали пятеро подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений на территории Бурятии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Бурятии, работа по установлению их местонахождения проводилась совместно с представителями полиции Азербайджана в строгом соответствии с договорами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенными с Российской Федерацией с соблюдением норм Уголовно-процессуального права.

"Иностранные граждане, осознавая неотвратимость наказания за совершение преступления на территории Российской Федерации, возвращались на родину во избежание уголовного преследования. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории Азербайджана задержаны пятеро мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, которые подозреваются и обвиняются в убийствах, эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть человека, а также в кражах имущества. Один из фигурантов, скрываясь от правосудия, даже сменил фамилию", - указывается в сообщении.