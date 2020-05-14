В Азербайджане задержаны генерал и высокопоставленные военнослужащие

Как сообщалось ранее, в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратурой, пресечены незаконные действия должностных лиц береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС).

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Службы госбезопасности.

По уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в качестве подозреваемых лиц были задержаны заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица".

Отмечается о продолжении расследований.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.