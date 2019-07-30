В Азербайджане задержаны члены банды, пытавшиеся продать бриллианты за 163 тыс. манатов

Сотрудниками Губинского районного отделения полиции проведена успешная операция по выявлению членов банды мошенников, пытающихся продать на территории района бриллианты.

Как сообщили Report в региональной группе в Губинском районе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе проведенного сотрудниками РОП мероприятия с поличным были задержаны пять членов банды, желающих продать на территории района два бриллианта на крупную сумму.

Расследование установило, что задержанные являются жителями Губинского района - 62-летний Акпер Рзаев и 63-летний Икрам Пиримов, а также жителями Баку - 58-летняя Гюллю Назирова, ранее судимый 58-летний Азад Рашидов и 42-летний Эмиль Джанаев.

Во время предварительного допроса эти лица признались в содеянном, что хотели продать в Губе два бриллианта в 5 и 7 каратов на общую сумму 163 тыс. манатов.

По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело.