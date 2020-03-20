​В Азербайджане задержан уклоняющийся от карантина врач

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В Азербайджане полиция задержала врача с подозрением на наличие коронавируса.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на министерство внутренних дел.

"В связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, было принято решение госпитализировать в больницу особого режима врача, который скрывался с целью уклонения от лечения, приводя различные доводы и часто меняя адреса, по которым находился. В результате неотложных мер сотрудников полиции было установлено его местонахождение, он задержан и помещен в больницу особого режима.

Члены его семьи и лица, находящиеся с ним в тесном контакте, также помещены под карантин", - говорится в сообщении.