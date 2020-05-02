В Азербайджане задержан глава фирмы, нарушивший карантин

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, по подозрению в грубом нарушении правил карантинного режима был задержан житель Астаринского района, учредитель-директор ООО "Birlik-B" Шахисмаил Оруджев.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе расследования было установлено, что в период карантина он незаконно набирал сотрудников в свое ООО и заключил на их имена недействительные электронные договора.

Затем Шахисмаил Оруджев зарегистрировал этих людей на портале icaze.e-gov.az и создал условия для их свободного перемещения наперекор требованиям специальных карантинных правил.

По факту в Главном управлении следствия и дознания возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Подозреваемый в совершении указанного преступления Шахисмаил Оруджев был задержан и привлечен к следствию. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.