В Азербайджане введут ограничение на допустимое количество работников

Количество работников, привлекаемых к работе в сферах труда и услуг, разрешенных к деятельности на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, не должно превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

А количество разрешений, выдаваемых работающим по гражданско-правовому договору в сфере труда и услуг, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих по трудовому договору.