​В Азербайджане выявлено 43 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане отмечено 43 факта заражения COVID-19.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах особого режима находится 147 больных коронавирусом в активной фазе. Шесть их них находятся в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных стабильно. Продолжаются меры по их лечению.

Факты передачи вируса были отмечены как среди прибывших в страну, так и находящихся в пределах государства людей. Кроме того, уже отмечены случаи инфицирования среди лиц, проживающих в различных регионах страны.

Для предотвращения распространения COVID-19 необходимо строго соблюдать правила гигиены, неукоснительно следовать требованиям и рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете Министров.

Гражданам необходимо придерживаться правил самоизоляции, выходить из дома в крайней необходимости, свести к минимуму контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей, строго следовать превентивным мерам", - отметили в штабе.