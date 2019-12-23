В Азербайджане вчера произошло 3 ДТП, погибли 5 человек

Объявлены статистические данные о преступлениях и инцидентах, отмеченных вчера органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 15 совершенных за день преступлений были раскрыты органами внутренних дел республики по "горячим следам".

Также удалось раскрыть 3 ранее совершенных преступления.

Были задержаны 19 человек, объявленных в розыск, в том числе 6 должников.

На автомобильных дорогах страны произошло 3 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 5, ранен 1 человек.

В ходе проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено 4 факта, связанных с наркотиками.

Кроме того, задержаны 26 человек, подозреваемых в совершении различного рода преступлений.