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В Азербайджане в прошлом месяце 13 женщин были убиты на почве домашнего насилия

В Азербайджане в прошлом месяце 13 женщин были убиты на почве домашнег

"В Азербайджане в октябре этого года 13 женщин были убиты на почве домашнего насилия".

Как сообщает Report, об этом глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев заявил на круглом столе, посвященном кампании против насилия в отношении женщин и девочек.

По ее словам, сегодня в тюрьмах находится около 400 женщин. "Чаще все они попадают в места лишения свободы из-за мошенничества и наркотиков. На это их толкают мужья. Женщины, подвергшиеся насилию в семьях, прибегают к этому. Данные проблемы должны быть исследованы и изучены их причины".

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