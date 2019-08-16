В Азербайджане в ДТП пострадали четверо членов одной семьи

В посёлке Масазыр Абшеронского района Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передаёт Report, в результате столкновения двух автомобилей Ахмедов Сахавет Юсифали оглу (1988-го года рождения), его супруга Ахмедова Саадат Нуреддин гызы и их дети - Ахмедли Нихат Сахавет оглу (2018-го года рождения) и Ахмедли Интизар Сахавет гызы (2011-го года рождения) получили травмы.

Раненые были доставлены машиной скорой помощи в больницу, где С.Ахмедову диагностировали травму грудной клетки, С.Ахмедовой - перелом носа, детям - травмы различных частей тела.