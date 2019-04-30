В Джалилабаде убийца односельчанки и ее дочери приговорен к пожизненному заключению

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Яшара Байрамова, обвиняемого в умышленном убийстве и грабеже.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Оруджа Джалилова зачитан приговор.

Решением суда Я.Байрамов приговорен к пожизненному заключению.

Осужденный подал апелляционную жалобу. Ширванский апелляционный суд не удовлетворил его жалобу.

Напомним, инцидент произошел 29 августа прошлого года в селе Гаразанджир Джалилабадского района Азербайджана. Житель села Я.Байрамов 1984 г.р. убил своих односельчан - Фирузу Аскерову 1932 г.р. и ее дочь Санубар Аскерову 1972 г.р. Скрывшийся с места происшествия Я.Байрамов был задержан в Баку.