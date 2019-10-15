В Азербайджане стройфирма оштрафована за вырубку деревьев

Низаминский районный суд принял решение о назначении штрафа ООО AKT ko LTD.

Как сообщает Report, суд признал компанию виновной в нарушении статьи 253.3.1 (Незаконная рубка (изъятие), повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений на лесных участках и участках, не включенных в лесной фонд, если она совершена без необходимого разрешения при ведении строительных работ и работ по благоустройству на участках озеленения, находящихся в городах и других населенных пунктах, то за повреждение или уничтожение, а также незаконную вырубку (изъятие) каждого дерева или кустарника предусмотрено наложение штрафа на физических лиц в размере двух тысяч двухсот манатов, на должностных лиц в размере пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере тридцати пяти тысяч манатов.

Апелляция на решение Низаминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО AKT ko LTD - строительная компания.