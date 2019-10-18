В Азербайджане созданы группы "Поддержки дорожной полиции".

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, в соответствии с поручением руководства МВД Азербайджана по исполнению вопросов, вытекающих из "Госпрограммы по безопасности и дорожного движения в АР в 2019-2023 годы", Главное управление государственной дорожной полиции принимает необходимые меры.

Создание групп "Поддержки дорожной полиции" - мероприятие по оценке возможностей волонтерского движения в стране, привлечение их к пропагандистско-поощрительным мероприятиям в связи с безопасностью дорожного движения.

С участием районной интеллигенции, общественности, представителей местных исполнительных органов и СМИ в полной средней школе №2 в Сальянском районе в первую очередь была продемонстрирована программа, подготовленная добровольцами.

Выступивший на мероприятии сотрудник Главного управления, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев отметил, что гражданское общество играет важную роль в усилении культуры дорожного движения, имеющуюся в Азербайджане.

В завершении начальник отдела Главного управления, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев вручил добровольцам подарки.