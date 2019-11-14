В Азербайджане сократилось число автоаварий

В Азербайджане в январе-сентябре этого года число дорожно-транспортных происшествий сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот период на автодорогах страны произошло 1274 ДТП, что на 0,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Количество пострадавших в этих автоавариях составило 1735 человек, это на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

557 участников аварий погибли, 1178 получили различные травмы. 46,2% ДТП произошли в дневные часы, 36,1% - в ночные часы, 17,7% - в вечерние часы. 29,1% автоаварий пришлись на выходные дни недели.