Доклад: В Азербайджане сократилась коррупция

Организация "Прозрачный Азербайджан", являющаяся национальным отделением организации "Международная прозрачность" (Transparency International), представила Индекс восприятия коррупции на 2019 год (2019 ИВК).

Как сообщает Report, в 2019 году Азербайджан с 30 баллами ИВК занимает 126-е место среди 180 стран.

В 2018 году Азербайджан с 25 баллами занимал 152-е место среди 180 стран.

Индекс восприятия коррупции, составленный организацией "Международная прозрачность" (Transparency International), определяет порядок расположения стран в зависимости от представлений о коррупции в государственном секторе. При составлении Индекса ссылаются на опросы, оценки в связи с коррупцией, составленные рядом авторитетных международных институтов. ИВК – оценка восприятия коррупции в госсекторе.

Рейтинг составляется по шкале от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – показатель чистоты, 0 баллов – исключительно высокой коррумпированности.

Ниже приведены показатели Азербайджана в последние 5 лет: