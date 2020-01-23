Доклад: В Азербайджане сократилась коррупция

Организация "Прозрачный Азербайджан", являющаяся национальным отделением организации "Международная прозрачность" (Transparency International), представила Индекс восприятия коррупции на 2019 год (2019 ИВК).
Как сообщает Report, в 2019 году Азербайджан с 30 баллами ИВК занимает 126-е место среди 180 стран.
В 2018 году Азербайджан с 25 баллами занимал 152-е место среди 180 стран.
Индекс восприятия коррупции, составленный организацией "Международная прозрачность" (Transparency International), определяет порядок расположения стран в зависимости от представлений о коррупции в государственном секторе. При составлении Индекса ссылаются на опросы, оценки в связи с коррупцией, составленные рядом авторитетных международных институтов. ИВК – оценка восприятия коррупции в госсекторе.
Рейтинг составляется по шкале от 0 до 100 баллов, где 100 баллов – показатель чистоты, 0 баллов – исключительно высокой коррумпированности.
Ниже приведены показатели Азербайджана в последние 5 лет:
|Годы
|Балл ИВК
|Место в глобальной классификации
|Количество стран в ИВК
|2019
|30
|126
|180
|2018
|25
|152
|180
|2017
|31
|122
|180
|2016
|30
|123
|176
|2015
|29
|119
|168