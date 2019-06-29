В Сабирабаде семья попала в аварию, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена погибших и раненых в Сабирабадском районе.

Как сообщает местное бюро Report, в результате аварии погиб Суджаддин Алыш оглу Ибадов, ранен Самир Суджаддин оглу Ибадов 1973 г.р.

Отметим, что погибший и раненый – члены одной семьи.

*** 08:53

В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на территории села Гаратепе.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2107 и DaewooNexia один человек погиб на месте аварии. Жительница Баку Василя Сабир гызы Ибрагимова 1981 г.р. и еще один человек получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу. В настоящее время уточняется личность погибшего и раненого.

По факту ведется разбирательство.